هدى المفتي: كنت مرعوبة من التمثيل أمام "الزعيم" في "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

بدأت الفنانة هدى المفتي تصوير أحداث دورها في مسلسل "فلانتينو" أمام "الزعيم" عادل إمام، بديكورات العمل الرئيسية بمدينة الانتاج الإعلامي.

وقالت هدى في تصريحات لـ"الخليج 365" إن شخصيتها في العمل جديدة ومختلفة عليها، بعكس شخصية "لينا" التي قدمتها في مسلسل "كأنه إمبارح".

وأكدت أن وقوفها أمام الزعيم حلم تحقق، مضيفة "كنت مرعوبة من التمثيل أمامه، لكنه كان متعاونًا مع الجميع".

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، المسلسل من إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام، يشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، هدى المفتي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.