دعاء رجب: انتهيت من تصوير "الهجام".. و"راشد ورجب" أولى بطولاتي السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انتهت الفنانة دعاء رجب من تصوير مشاهدها في فيلم "الهجام" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عبدالله محمود، وتنتظر طرحه خلال الفترة المُقبلة.
وقالت دعاء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها الفترة الماضية انشغلت بتصوير أكثر من عمل فني، من بينها فيلم "الهجام"، الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، والمقرر عرضه على قناة النهار قريبًا، إلى جانب انتهاءها من تصوير أولى بطولاتها السينمائية.
وعن الفيلم الذي تخوض به البطولة السينمائية للمرة الأولى، أوضحت "هو فيلم إماراتي اسمه (راشد ورجب)، سيتم طرحه إما في شهر فبراير أو أبريل، بطولتي وشادي ألفونس وعدد من الفنانين الإماراتيين ومن جنسيات مختلفة، وهو فيلم كوميدي من إخراج محمد سعيد حارب، مخرج أعمال رسوم متحركة أبرزها مسلسل (فريج) الإماراتي".
جدير بالذكر أن دعاء رجب تشارك في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "اللعبة"، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، إخراج معتز التوني.
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