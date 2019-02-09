ياسمين رئيس تكشف عن سعادتهم بفيلم "لص بغداد"

القاهرة - محمد عمار
كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادته بفيلم "البحث عن أم كلثوم"، مشيرة إلى أنها تتمنى عرضه في ذكرى رحيل كوكب الشرق على كل القنوات.
وأوضحت ياسمين في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أن أم كلثوم هي مطربة لكل العصور، مشيرة أنها سعيدة بالعمل مع محمد إمام في فيلم "لص بغداد" التي تصوره حاليا، موضحة أنها دائما تحب تقديم الأعمال الجديدة.
ونفت الفنانة رئيس وجود جزء جديد من مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، لافتة أنها دائما تبحث في الدراما عن دور مختلف، مؤكدة أنها تتمنى أن تقدم دور رعب مختلف عن كل ما قدم من قبل وعن العالمية.
قالت "إن العالمية لا تشغلها بقدر ما يشعلها تقديم أعمال قوية تظل في تاريخها الفني مثل كبار الفنانات أمثال فاتن حمامة وشادية".
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