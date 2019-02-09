هبة الأباصيري تُبيّن سعادتها بنجاح " للحب فرصة أخيرة "

كشفت الفنانة والإعلامية هبة الأباصيري عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة".

وقالتفي حوار خاص إلى "لايف ستايل" "أنا سعيدة جدًا بمشاركتي في مسلسل " للحب فرصة أخيرة" وراضية عن أدائي فيه ، بجانب أن آراء أصدقائي والمحيطين بي مشجعة وإيجابية ، والتجربة بشكل عام كانت مشجعة ".

وأوضحت بشأن ظهورها للمرة الأولى كمحجبة: المخرجة منال الصيفي هي من أقنعتني بالدخول لمجال التمثيل , بخاصة أننا أصدقاء ، وبالشخصية التي سأقدمها بجانب إن ظهوري في دور أم لفتاة عمرها ١٣ عام هو شيء طبيعي لزوجة في الثلاثينات من عمرها، أما طبيعة الشخصية التي أقدمها لزوجة محجبة فطبيعي أن أظهر من دون مكياج , كما أن الشخصية لها تأثير محوري في الأحداث وبعيد تمامًا عني وعن شخصيتي الحقيقية ".

وأضافت " كنت أخشى أن يضيع مجهودي واسمي الذي صنعته في العمل الإعلامي ،التمثيل خطوة جريئة وتحتاج إلى موهبة وأداء معين ، وعُرض على خوض تجربة التمثيل منذ سنوات عدة , بخاصة بعد برنامج "مذيعة من جهة أمنية" إلى أن حان الموعد ودخلت التمثيل ".

وتابعت " كان لي ملاحظة على تطور شخصية هناء في المسلسل، كان حرصي على أن تكون الشخصية في نهاية المسلسل أن تستخدم التدين الوسطى ،وليس التعصب الديني وأن التقرب من الله شيء إيجابي وليس سلبي أخطاءنا كبشر ليس لها علاقة بالتدين " .

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وأكدت أنه لا مانع لديها الحصول على كورسات في التمثيل أو المشاركة في ورش للتمثيل، هذا شيء جيد، وسأعمل عليها خلال الفترة المقبلة، كما أن فكرة ورش التمثيل يشارك فيها كبار نجوم السينما والفيديو ، كما أن هناك كورسات في تقديم البرامج .

وتابعت " أنا أفضل لقب إعلامية، هي مهنتي الأساسية، أما التمثيل فهو هواية ،ولن يأخذني التمثيل من الإعلام، وسأحاول التوفيق بينهم " .

وتحدثت عن أشتراكها في مسلسل "منطقة محرمة" وقالت " أقوم خلال هذه الأيام باستكمال تصوير دوري فيه، وأقدم فيه شخصية "ليلى " وهى شخصية مؤثرة في الأحداث ومن المقربين للبطل، زوجها صديق البطل الذى يقوم بدورة الفنان خالد النبوي ، وسعيدة بالفعل بمشاركتي في العمل ".

وتحدثت عن قلة الأعمال الدرامية الرمضانية لهذا العام قائلة " المسألة ليست بالكم ولكنها بالكيف وبمدى نوعية وجودة العمل الفني، منذ سنوات وقت عرض مسلسل ليالي الحلمية كنا نشاهد العمل كعائلة وكنا نستمتع بالعمل ،أما فكرة وجود عدد كبير من الأعمال الدرامية في رمضان في رأى ليس بجيد، وأفضل إن يتم توزيع الأعمال الدرامية على مدار العام وليس في شهر واحد، لأنه من وجهة نظري رمضان شهر للعبادة " .

وأكّدت أنها تتمنى تقديم كل الأدوار الفنية أكشن وكوميدي وتاريخي وإسلامي ، مشيرة أن مصر مرت بحقب تاريخية كثيرة ، وأتمنى أن أعمل مع الزعيم عادل إمام فهو كان أول من اقترح على إن أخوض تجربة التمثيل معه منذ سنوات ولكني كنت خائفة ،كما أتمنى أن أشارك مع عدد كبير من النجوم الشباب مثل الفنان أحمد حلمي، وهنيدى وغيرهم " .

وأوضحت أن التمثيل والعمل الإعلامي سيسيران في اتجاه واحد ، ولدى مشاريع إعلامية جديدة سأعلن عن تفاصيلها مطلع العام المقبل " .

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