محمد رمضان يكشف حقيقة خلافه مع عادل إمام على "مسرح الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان محمد رمضان، إنه أكثر ممثل يتعرض للشائعات.

وأضاف محمد رمضان، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، أنه بدأ حياته بالعمل في المسرح، وبالتحديد في مسرحية "قاعدين ليه" مع سعيد صالح، وعام 2009 قدم مسرحية "في إيه يا مصر" وعام 2014 قدم مسرحية "رئيس جمهورية نفسه".

وأوضح محمدر مضان، أن مسرحية "أهلا رمضان" نالت شهرة لأنها من إنتاج القطاع الخاص لذا كان لها دعاية مختلفة، وكان هناك اتفاق أن تكون المسرحية من إنتاج المنتج محمد فوزي وتُعرض على مسرح النيل.

وقال رمضان إنه التقى بالمنتج وليد صبري مالك "مسرح الهرم" أثناء التحضير لفيلم "الكنز"، وطلب منه التعاقد على عرض المسرحية بمسرح الهرم، مشيرًا إلى أن المسرح اسمه مسرح الهرم، ولم يقف عليه أحد سوى عادل إمام وعرض عليه مسرحية الزعيم، موضحُا أنه كتب في دعاية المسرحية على مسرح الهرم، ووضع بين قوسين "مسرح الزعيم" احتراما لقيمة عادل إمام لأنه من لا يحترم عادل إمام لا يحترم مصر.

وأكد رمضان أن علاقة صداقة تجمعه بأبناء الزعيم عادل إمام وأنه يحب الفنان الكبير.