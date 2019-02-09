شاهد: مريم أزورلي بأحضان محمد التركي.. والمُعلّقون يتساءلون عن طبيعة العلاقة!

أثارت الفنانةُ التركيةُ مريم أزورلي تساؤلاتِ بعض متابعيها بعدما نشرت عدة صورٍ لها مع المُنتج السعودي محمد التركي، ظهرت في أحدها بين أحضانه، ما دفع البعض للسؤال حول طبيعة علاقتهما. وشاركت أزورلي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، بضعة صور، وهي تتناول الطعام بأحد المطاعم في العاصمة الألمانية برلين، في وضع رومانسي مع المنتج السعودي محمد التركي.
وعلّق متابعو الفنانة التركية، قائلين: “هذا منو الأخ حبيبها”، وردّت عليها أحدهم: “لا ما أعتقد صديقًا.. بس يمكن”، وعلّق آخر: “هذا مخرج سعودي”، و”هذا منتج سعودي وصديق لها منذ فترة طويلة” .جديرٌ بالذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي غائبة عن الشاشة منذ فترة، بعدما تعثّرت مشاركتها في الفيلم المصري “لص بغداد” مع النجم محمد إمام، بسبب اختلافها مع الشركة المنتجة على الأجر العالي الذي اشترطت أن يكون باليورو. وكانت مريم أوزرلي قد نفت خضوعها لأيّ عملية تجميل، موضحةً أنها بعدما توقّفت عن التدخين وخسرت الكثير من الوزن، من بعد مسلسل “حريم السلطان”، تغيّر شكلها قليلاً لكنها تشعر الآن بأنها أفضل.
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