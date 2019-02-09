فرقة "الخان" تحيى حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوى

كتبت - إيمان محمد
تستعد فرقة الخان، لاحياء حفلًا موسيقيًا جديدًاعلى مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك يوم الأحد الموافق 17 فبراير فيتمام الساعة السابعة مساءً.
ويشار إلى انه تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى
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