في أول حفل بعد عودتها إلى الرقص.. شاهدوا مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 10:06 صباحاً -

تناقلت بعض الحسابات على تطبيق “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية فيفي عبده وهي تحيي إحدى حفلات الزفاف.

وبدت وهي ترقص بالعصا باحتراف أدهش الكثير من المتابعين. ورأى الكثير من هؤلاء أنها ما زالت تتمتع بالمهارة وسرعة الحركة رغم أنها تجاوزت الـ65 من عمرها بحسب ما ذكر موقع “بوابة فيتو”.

ويأتي ذلك بعد إعلان عودتها إلى الرقص مع بداية هذا العام. وقد أشعلت الفنانة حسابها على تطبيق “إنستغرام” وحققت أكثر 154 ألف مشاهدة في وقت سابق بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بلوك جديد.

كما أعادت نشر فيديو مصور سجل خلال الاحتفال بيوم ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي. وشاركها الإعجاب به أكثر من 245 ألف متابع.

وتعليقاً عليه كتبت: “كان نفسي أكون معاكم في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي عقبال 100 سنة. بحبك قوي وبحبكم كلكم قوي خمسه مواه”.