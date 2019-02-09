كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 10:06 صباحاً -
تناقلت بعض الحسابات على تطبيق “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية فيفي عبده وهي تحيي إحدى حفلات الزفاف.
وبدت وهي ترقص بالعصا باحتراف أدهش الكثير من المتابعين. ورأى الكثير من هؤلاء أنها ما زالت تتمتع بالمهارة وسرعة الحركة رغم أنها تجاوزت الـ65 من عمرها بحسب ما ذكر موقع “بوابة فيتو”.
ويأتي ذلك بعد إعلان عودتها إلى الرقص مع بداية هذا العام. وقد أشعلت الفنانة حسابها على تطبيق “إنستغرام” وحققت أكثر 154 ألف مشاهدة في وقت سابق بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بلوك جديد.
كما أعادت نشر فيديو مصور سجل خلال الاحتفال بيوم ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي. وشاركها الإعجاب به أكثر من 245 ألف متابع.
وتعليقاً عليه كتبت: “كان نفسي أكون معاكم في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي عقبال 100 سنة. بحبك قوي وبحبكم كلكم قوي خمسه مواه”.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول حفل بعد عودتها إلى الرقص.. شاهدوا مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.