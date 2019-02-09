محمد رمضان يجيب على سؤال: “ايه اللي خلاك تغني”.. شاهد ماذا قال!

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 10:06 صباحاً -

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن سبب دخوله مجال الغناء، موضحا انه لا يعتبر نفسه مطربا .

وخلال استضافته في حلقة الامس من برنامج سهرانين على شاشة “On E”، سأله امير كرارة “ايه اللي خلاك تغني” ليرد عليه رمضان: “اللي خلاني اغني هو نفس السبب اللي خلاك تمثل انت اعلامي ولكن مثلت فالجمهور استمتع بتمثيلك فبقيت النجم امير كرارة “.

وتابع رمضان: “عملت اعلان الاغنية بتاعته اخترقت حدود نجاح الاعلان فلقيتها في الافراح وفي اعياد الميلاد” واضاف “اي شيء لا يترجم لمادة فهو فاشل بصراحة”.

ووصف رمضان ما يقدمه بـ “التمثيل الغنائي” واكد انه غير مطرب وانه يشتغل في مجال بسط واسعاد الناس.