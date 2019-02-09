هيفا وهبي تدخل عالم الأزياء وتعلن عن اطلاق أولى مجموعتها

بعد تشويق اعتمدته على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام حيث حمّست جمهورها على شيء جديد ومختلف، اعلنت أخيراً النجمة هيفا وهبي عن دخولها عالم الموضة حيث حددت موعداً لإطلاق مجموعتها الأولى للأزياء التي تحمل إسم Beau Voyou وذلك عبر موقعها الألكتروني.

ونشرت هيفا صورة تضمنت اسم العلامة التجارية التي ستطلقها في 11 شباط الحالي وكتبت: “يسعدني أن اقدم لكم علامتي التجارية للأزياء Beau Voyou سأطلاق الدفعة الاولى من الخط الازياء الخاص بي في 11 شباط عالم الحرية والحب والتسامح لا استطيع الانتظار”.

وتعتبر هيفا وهبي من أكثر النجمات التي تهتم بالموضة والأزياء حيث دائماً ما تتألق بأجمل التصاميم وتتابع مجريات اسبوع الموضة حول العالم وتواكب كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة.

وكانت هيفا قد اطلت خلال الترويج لألبومها “حوا” باطلالات عصرية وشبابية ومبهرة حظيت على اعجاب الجميع.