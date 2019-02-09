شكرا لقرائتكم الممثل الشهير ليام نيسون: أردت قتل رجل أسود انتقاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الممثل البريطاني، ليام نيسون، في مقابلة مع صحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغب في مرحلة معينة بـ"قتل رجل أسود"، انتقاماً لإحدى قريباته إثر تعرضها للاغتصاب، غير أنه أكد أنه نادم بشدة على هذه الفكرة راهنا.

وأدلى الممثل البالغ 66 سنة بهذه التصريحات لموقع الصحيفة الإلكتروني كجزء من مقابلة أجريت في نيويورك للترويج لفيلمه الجديد "كولد برسيوت" الذي يجسد فيه دور أب يريد الانتقام لابنه الذي قتل على أيدي كارتل مخدرات.

وقال نيسون في المقابلة "أريد إخباركم بقصة حقيقية". ذات يوم وعندما عاد من السفر، اكتشف أن إحدى قريباته تعرضت للاغتصاب، "فسألتها: هل تعرفين من هو المعتدي؟ فأجابت بالنفي، فقلت لها ما لون بشرته؟ فقالت لي: كان رجلاً أسود".

وأكمل "أنا أخجل من الأمر الذي فعلته... جلت في الشوارع لمدة أسبوع وفي يدي عصا على أمل أن يقترب مني أحد أو أن يخرج ذلك "الرجل الأسود" من حانة ما وأفتعل مشكلة، وبالتالي أستطيع قتله".

وأضاف "هذا أمر فظيع جداً. الثأر لا يولد إلا الثأر والمزيد من العنف والقتل".