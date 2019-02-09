إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل دوره في"ابن أصول"

القاهرة - سارة عبد الستار
كشف الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل " طلعت روحي" الذي يعرض حاليا على قنوات "سي بي سي" بطولة انجي وجدان ونيقولا معوض.
وأكد الفنان إسلام في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" أنه يشارك في شهر رمضان المقبل في مسلسل "ابن اصول" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال.
وقال إسلام إبراهيم بشأن دوه في العمل، "اقوم بدور شاب يدعى" شريف" وهو الصديق الصدوق لبطل العمل حمادة هلال ويقف بجانبه ويسانده في العديد من المشاكل".
ويذكر أن مسلسل "ابن اصول" من تأليف احمد محمود ابو زيد واخراج محمد بكير وهو من انتاج شركة سينرجي ويشارك في بطولته الي جانب حمادة هلال كلًا من : سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، ايناس كامل، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين .
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