تسجيل صوتي| كاظم الساهر عن تغيير لقبه: "لم أقصد الإساءة ولا أنسى من أين أتيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، سبب تغيير لقبه في الأوراق الرسمية، عبر تسجيل صوتي نشره على حسابه بموقع إنستجرام.

وقال الساهر في التسجيل: "اسمي في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي الأحوال المدنية كاظم جبار إبراهيم، وفي الخارج كاظم جبار الساهر".

وأضاف: "عدم التطابق هذا سبب مشكلة كبيرة، دون شرح كثير، لكن سنة والتعاملات الرسمية متوقفة بسبب عدم التطابق".

وتابع: "حتى حصولي على ورقة بأن كاظم جبار إبراهيم هو كاظم جبار الساهر لم تكف، والمحامي أخبرني بضرورة إضافة الساهر، لكي يحدث التطابق".

واستطرد: "الأمر حبر على ورق، وهو إضافة الساهر، الذي معي منذ 30 عاما مع الشهرة، ولا أقصد أي إساءة، ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل ولا مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح، وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق".

وقال كاظم: "أنا ابن العراق ولي الشرف أن أتلقى منكم هذا الاهتمام، أعتذر إذا تسبب هذا الموضوع في أي ألم لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق، أما الأصل أنا ابن وادي الرافدين".