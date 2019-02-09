تركي آل الشيخ يعيد شريهان إلى المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر عمرو باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها خطة الهيئة للتعاون مع فنانين مصريين.

وكتب باناجه: "وقع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أ. تركي آل الشيخ، في مصر عددًا من مذكرات التفاهم في مجال المسرحيات الحية والعروض السينمائية، والحفلات الغنائية، تثبت بأن قطاع الترفيه في مملكتنا الحبيبة بيئة جاذبة واستثمار ناجح".

وشملت العروض التي تم الاتفاق عليها، عرضا مسرحيا من بطولة يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، وعرض " جريما في المعادي" لأشرف عبد الباقي، ومسرحية لمحمد سعد، وعرض "3 أيام في الساحل" لمحمد هنيدي"، ومسرحية من بطولة شيريهان.

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه التقى، أمس، بعدد من الفنانين المصريين لبحث سبل التعاون.