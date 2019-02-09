انت الان تتابع تفاصيل خبر التحرش يمنع ترشح مخرج لجائزة أفضل فيلم بريطاني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 08:26 صباحاً - علقت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) ترشيح مخرج فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) برايان سينجر لنيل جائزة في الحفل الذي يقام في لندن يوم الأحد بعد اتهامه بالتحرش.

وكان سينجر (53 عاماً) مرشحاً في فئة أفضل فيلم بريطاني مع المنتج غراهام كينغ وكاتب السيناريو أنتوني مكارتن عن الفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية لفرقة الروك البريطانية كوين.

لكن الأكاديمية قالت في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني إنها أخطرت سينجر بتعليق ترشيحه "في ضوء اتهامات حديثة شديدة الخطورة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ولم يعلق وكيل أعمال سينجر أو محاميه على هذه القضية.

وقال البيان: "تعتبر بافتا السلوك المزعوم غير مقبول كلية ولا يتفق مع قيمها. أدى هذا لتعليق ترشيح السيد سينجر".

وأضاف: "تعلم بافتا بنفي السيد سينجر لهذه المزاعم. لذلك سيظل التعليق سارياً حتى تتضح نتيجة الاتهامات".

ولم تذكر الأكاديمية أي تفاصيل بشأن هذه المزاعم.

وكانت مجلة (أتلانتك) الأمريكية نشرت في الشهر الماضي مقالاً ذكر أن أربعة رجال اتهموا سينجر بالتحرش الجنسي.

ونفى سينجر هذه الاتهامات وقتئذ في بيان نشرته مجلة (ديدلاين) الإلكترونية، واتهم المجلة الأمريكية بمعاداة المثليين.

وقالت الأكاديمية إن الفيلم سيظل مرشحاً في فئة أفضل فيلم بريطاني، وإن "بقية الأفراد المرشحين عنه سيظلون كذلك".