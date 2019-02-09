شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تفصل أحمد عز وعمرو يوسف عن تصوير "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج طارق العريان على الإنتهاء من تصوير فيلم "ولاد رزق 2" للفنانون أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، حيث يتبقى لهم حوالى 5 أيام تقريباً وينتهى فريق العمل من تماما التصوير، ويدخل الفيلم بعدها مراحل المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه.

وكانت أحداث الجزء الأول تدور فى إطار اجتماعى مع بعض الإثارة حول عصابة مكونة من 5 أشقاء، كل منهم يتميز ببعض السمات، لكن العقل المدبر فيهم الذى يعتمدون عليه بشكل رئيسى هو "أحمد عز"، الذى ينفصل عنهم مما يتسبب فى دخولهم ببعض الأزمات.

وانضم مؤخراً النجم خالد الصاوى والفنان باسم سمرة لقائمة أبطال الفيلم للمخرج طارق العريان ويقوم ببطولته كل من النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، حيث تم التعاقد معهم بشكل رسمى الأيام الماضية، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى الديكورات الخاصة بالعمل.

وعرض الجزء الأول من الفيلم فى 2014 وشارك فى بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وسيد رجب، وندا موسى، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون فى طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها فى يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم.