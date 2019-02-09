احلام تتعرض لموقف محرج في قطر!.. فما الذي حدث؟

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 06:56 صباحاً -

تعرضت النجمة الاماراتية احلام لموقف محرج خلال إحيائها حفل زفاف في قطر، كما ذكرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكره احد الحسابات القطرية على تويتر، فإنه بمجرد أن دخلت احلام قاعة العرس حتى قام مدعوين بمغادرتها.

كما دشن ناشطون قطريون هاشتاجا بعنوان #احلام_غير_مرحب_فيها_في_قطر، استنكروا فيه دعوتها لإقامة العرس، مشيدين في نفس الوقت بموقف المعازيم الذي غادروه غيرتهم على وطنهم وقيادته.