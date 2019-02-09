شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور شيلينج بإطلالة كلاسيكية بعرض فيلم The Prodigy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الأمريكية تايلور شيلينج العرض الخاص لفيلمها الجديد " The Prodigy " في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ركزت عدسات المصورين عليها منذ اللحظة الأولى لوصولها لمكان العرض . ظهرت تايلور شيلينج مرتديه فستان قصير جمع اللونين الأبيض والأسود، وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Alexis Mabille " الذي يعد واحد من أكثر دور الأزياء المقربة لنجمات هوليوود . فيلم " The Prodigy " شارك تايلور شيلينج بطولته عدد كبير من النجوم ، و من ابرزهم بريتاني آلين و جيسون روبيرت سكوت و بيتر موني و غيرهم .

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