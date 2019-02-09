شاهد.. ياني يهلب حماس الجمهور السعودي في “شتاء طنطورة”

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 05:30 صباحاً -

أشعل الموسيقار العالمي ياني أجواء مهرجان شتاء طنطورة بحفله الجديد في العلا الليلة، وألهب حماس الجمهور بموسيقاه الخاصة والشهيرة ولاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الحاضري.

ولم يتوقف تفاعل الجمهور مع حفل الموسيقار العالمي ياني في العلا على حضور حفله في مسرح المرايا فقط، وامتد إلى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الحفل وموسيقى ياني في حفله الثاني بالسعودية بعد جولته العام الماضي.

وقدم الموسيقار ياني مجموعة من مقطوعاته المميزة والشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور والمتنوعة بين الكلاسيكية والجاز وبرفقة مجموعة من العازفين العالميين، وقدم ياني في الحفل مقطوعة جديدة خصيصاُ لجمهوره السعودي استلهم بها روح الشرق في موسيقاه العالمية.

وعبر ياني عن سعادته البالغة بتواجدة مرة أخرى في السعودية وفي مهرجان شتاء طنطورة وفاجأ الجمهور بتحيتهم باللغة العربية في بداية الحفل عبر بها عن سعادته لإحياء حفل في المملكة العربية السعودية ومن قبلها زيارة آثار العلا التاريخية والتي أشعلت حماسه قبل حفل الليلة.