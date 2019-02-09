خوفًا من الإيرادات.. مخرج "Cold Pursuit" يدافع عن تصريحات ليام نيسون ضد السود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دافع المخرج النرويجي، هانز بيتر مولاند، مخرج فيلم الأكشن والتشويق "Cold Pursuit"، والذي يقوم ببطولته النجم الأمريكي، ليام نيسون، بعد التسجيل الصوتي الذي نشره موقع "The Independent" الأسبوع الماضي، حول قصة رواها نيسون بشأن اعتداء رجل زنجي على أحدي السيدات المقربات من ليام والذي رفض الكشف عن أسمها.

وقال ليام نيسون في تسجيله الصوتي العديد من العبارات العنصرية ضد السود، وأنه ظل يراقب عدد من الحانات من أجل فرصة الهجوم وقتل أحدهم، وسببت هذه التصريحات جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ما سبب تخوفات لمخرج الفيلم من تأثير تصريحات ليام نيسون على إيرادات فيلمه الجديد الذي تم طرحه بدور العرض الأمريكي بدءاً من اليوم الجمعة.

وفي تصريحات خاصة لموقع "The Hollywood Reporter" خلال تواجد مخرج الفيلم بفعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، أكد مولاند عن علمه جيداً بأن ليام نيسون ليس عنصرياً بالمرة، وأنه من خبرته البسيطة لم يكن الأمر سوي عفوية من النجم الأمريكي"، وجاء دفاع مخرج الفيلم خوفاً من تأثير الإيرادات على فيلمه الجديد بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

تدور أحداث فيلم "Cold Pursuit" حول رجل يعمل كمزيل للثلج يقرر الإنتقام من احد تجار المخدرات بعد تورطه في مقتل ابنه، وهو مأخوذ من قصة الفيلم النرويجي "In Order of Disappearance" عام 2014، والفيلم تم تصويره بالكامل بعدد من المدن الكندية، وهو إنتاج مشترك بين النرويج والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ليام نيسون لديه عدد من البطولات السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها النسخة الجديدة لسلسلة الخيال العلمي "MIB: International" والمقرر عرضه بشهر يونيو المقبل، وفيلم الدراما والرومانسية "Normal People" والمقرر طرحه أيضاً خلال العام الجاري.