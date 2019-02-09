محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، الجمعة، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بميرهان حسين، والفيشاوي يحصل على جائزة الريادة من مهرجان المركز الكاثوليكي، ووفاة الممثل الإنجليزي ألبيرت فيني عن عمر يناهز الـ82، وأبرز لقطات شيرين في حفل "الكويت"، وغيرها.. وإليكم التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وفاة ألبيرت فيني وحقيقة خروج ميرهان من السجن ولهذا السبب سافر خالد يوسف إلى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.