شاهد: رانيا يوسف تكشفً سرّ إخفاء بناتها عن الإعلام ووسائل التّواصل

كشفتْ الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عن صورة لأوّل مرّة التقطتها مع بناتها، منذ خمس سنوات، موضحة، أنّها الأقرب لقلبها، حيث يصلها إحساس، أنّها تحتضنهم وتحميهم. ولفتتْ، إلى أنّها عادة، لا تحبّ عرض صورها مع بناتها، حيث تخاف عليهنّ من الحسد، أو التعرّض للمضايقات. وواصلتْ الفنانة المصرية، كشف تفاصيل حياتها، في الحلقة الثانية من برنامجها الذي تعرضه عبر قناتها الخاصّة على “يوتيوب”، إذْ ظهرتْ بملابس المنزل، وأشارتْ، إلى أنّها دائمًا، توجّه لبناتها النصائح العادية، مثل أيّ أمْ.

وأكّدتْ رانيا، أنّها تحاول دائمًا، مصاحبتهنّ حتى لا يتسرّب لديهنّ الخوف منها، موضّحة، أنّ تربية الأولاد في العموم صعبة، واعتبرتها أصعب وظيفة في حياة المرأة. وعلى صعيد متّصل، أوضحتْ “رانيا”، أنّ منزلها الذي تعيش فيه، هو الأوّل، الذي تمتلكه في حياتها، وذلك بعد 25 عامًا من العمل، مؤكدًة، أنّ كلّ شبر فيه اختارته بعناية. واستطردتْ: “أول بيت في حياتي عملته بشقايا ومجهودي، كل قرش اتحط فيه أنا تعبت فيه، علشان كده أنا بحبه وده أول بيت ليا بعد أكتر من 25 سنة شغل، أول بيت أملكه في حياتي”. يُذكر، أنّ رانيا يوسف، ستشارك في ماراثون دراما رمضان المُقبل، بمسلسل “وبينا معاد”، مع الفنانة المصرية، غادة عادل، حيث كشفتْ منذ أيام عن البوستر الخاصّ بالعمل، عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام”.