بالفيديو: شجون الهاجري تحتفل بعيد ميلادها بالمستشفى ولقطات مؤثرة تجمعها بوالدتها

حرصت الفنانة شجون الهاجري على الاحتفال بعيد ميلادها في المستشفى، حيث ترقد والدتها هناك دون أن تكشف تفاصيل عن مرضها.

ونشرت شجون الهاجري على سناب شات لقطات من عيد ميلادها، الذي احتفلت به في المستشفى لتكون والدتها معها، كاشفة لمتابعيها أن أمها تستعد لدخول غرفة العمليات بعد قليل، وكان عليها أن تكون أول شخص تحتفل بعيدها معه.

وظهرت شجون الهاجري وهي تحمل قالب الكيك وهي تغني بمناسبة عيد ميلادها، مع تزيين غرفة المستشفى بالبالونات الملونة، كما ظهرت والدتها لحظة إصرار الفنانة الشابة في أن تطفئ الشمع معها.

وكتبت شجون الهاجري على لقطة مؤثرة من عيد ميلادها ظهرت فيها والدتها وهي على سرير المرض قائلة: “لازم احتفل معاج قبل الكل روحي امي الغالية الله يقومج لي بالسلامة بعد شوي راح تدخل العمليات دعواتكم لها”.

ومع تداول مقاطع من عيد ميلاد شجون الهاجري الـ 31، تفاعل رواد انستقرام بشدة مع اللقطات المؤثرة مشيدين بأخلاقها واصرارها على الاحتفال مع والداتها بعيدها متمنين أن تخرج سالمة من هذه العملية وأن تتعافى وتعود لصحتها.