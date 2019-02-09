شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة حفلات راغب علامة فى شهرى فبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم اللبنانى راغب علامة، لـ"الخليج 365"، إنه يستعد خلال الفترة المقبلة، لإحياء عدة حفلات فى عدد من البلدان العربية، حيث يحيى حفلا ضخما فى عيد الحب بالمملكة الأردنية، فضلا عن إحيائه لحفل آخر فى فبراير المقبل بإمارة الشارقة.

وأضاف راغب، أنه خلال شهر مارس سيحيى أيضا عددا آخر من الحفلات واحدة منها بالجزائر، إلى جانب العديد من الحفلات بمصر وبعض البلدان الأخرى، معربا عن أمنياته أن تنال هذه الحفلات إعجاب الجمهور فى مختلف أنحاء الوطن العربى.