شكرا لقرائتكم خبر عن أنا وأمى الجميلة.. شاهد نجل الفنان أحمد السقا ينشر صورة مع والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، متابعيه بصورة جديدة له تجمعه بوالدته، حيث علق قائلاً: "أنا وأمى الجميلة". الصورة التى شاركها ياسين السقا بصحبة والدته، على موقع "انستجرام" حازت على إعجاب متابعى نجل السقا.

ياسين السقا ووالدته يذكر أن ياسين نجل الفنان أحمد السقا، كان من المقرر له أن يقدم دوراً أمام النجم محمد إمام فى فيلم "ليلة هنا وسرور"، قبل أن يعتذر عن المشاركة فى اللحظات الأخيرة بسبب انشغاله بدراسته.

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