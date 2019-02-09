شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفيشاوى وعمرو يوسف ورجاء الجداوى ورغدة فى افتتاح المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال والمقامة بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان والمهداه إلى روح الفنان جميل راتب تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي، بعرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة.

ومنحت إداراة المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكلا من، فاروق الفيشاوى، هشام سليم، رغدة، أحمد بدير، ايمان سركسيان، رجاء الجداوى، ومنح جائزة "الأب يوسف مظلوم" لكرم النجار، وذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج أحمد يحيي.

أما جائزة الإبداع الفنى ذهبت لمدير التصوير كمال عبد العزيز والموسيقار مودى الامام، وحصلت أيضا المخرجة شويكار خليفة رائدة الرسوم المتحركة، وحصل المونتير حسين عفيفى على نفس الجائزة، وحصل الفنان ومدير التصوير طارق التلمسانى على جائزة الابداع الفنى وتسلمها عنه عبد السلام موسى، نظرا لمروره بأزمة صحية بأزمة صحية.

واختتم الحفل بمنح جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان عمرو يوسف عن دوره فى مسلسل "طايع"، فيما تغيبت الفنانة صبا مبارك التى حصدت جائزة أفضل ممثلة عن نفس المسلسل، أما جائزة المركز التشجيعية ذهبت للفنانة الشابة مى الغيطى.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من النجوم صابرين ومصطفى شعبان وإلهام ساهين ومجدى كامل، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار