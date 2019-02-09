40 صورة من حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تصوير- محمود عبد الناصر:

توافد عدد من نجوم الفن، مساء الجمعة، لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح الفنان جميل راتب.

وجاء من بين الحضور الفنان فاروق الفيشاوي، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة إيمان، الفنانة إلهام شاهين، والمطرب إيمان البحر درويش، والفنان هشام سليم، وعادل أديب، والإعلامي حمدي رزق، والكاتبة فاطمة ناعوت، ومادلين طبر.

وتضم لجنة التحكيم عددًا من النجوم بينهم صابرين ومصطفى شعبان وإلهام شاهين ومجدي كامل، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام، الفنان أحمد بدير بجائزة "الريادة السينمائية"، والمخرج يسري نصر الله بجائزة "فريد المزاوي"، وكرم النجار "جائزة الأب يوسف مظلوم"، والمخرج أحمد يحيى جائزة "المركز الخاصة".

وتضم قائمة المكرمين أيضًا الناقد طارق الشناوي، والموسيقار مودي الإمام، والمونتير حسين عفيفي، ومدير التصوير كمال عبدالعزيز، والمخرجة شويكار خليفة بجائزة "الإبداع الفني".

وتُكرم أيضًا هذه الدورة من النجوم رجاء الجداوي وفاروق الفيشاوي ورغدة وإيمان سركسيان وهشام سليم.

وقررت اللجنة العليا للمهرجان منح جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان عمرو يوسف.

وتحصل الفنانة الأردنية صبا مبارك على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسلها "طايع"، فيما تحصل الفنانة الشابة مي الغيطي على جائزة "المركز التشجيعية".