كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأول لفيلم الرعب “Child’s Play”

متابعة-سنيار: أصدر كل من MGM و Orion أول مقطع دعائي رسمي لفيلم Child’s Play الجديد القادم، وهو إعادة تخيل لفيلم الرعب الكلاسيكي الذي صدر في الثمانينيات.

تم تأليف السيناريو من قبل تايلر بيرتون سميث استنادًا إلى فيلم عام 1988، وهو يحكي قصة أم تعطي ابنها دمية لعبة لعيد ميلاده، غير مدركة لطبيعة اللعبة وما تحمله من شر.

الفيلم من بطولة أوبري بلازا، بريان تيري هنري، مايكل بارداش، جابريل بيتمان، نيكول أنتوني.

فيلم “Child’s Play”، من إخراج لارس كليفبرج، وسيصل إلى دور العرض 21 يونيو 2019.