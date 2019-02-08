شاروخان لم يشاهد فيلمه الأول بعد.. والسبب سيفاجئك!

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

قد يكون النجم الكبير شاروخان في حالة سيئة للغاية بعد فشل مشروع السينمائي الأخير “زيرو” لكنه يملك أمل حقيقي في تحسين حالته تلك، رغم أنه ليس حريصا جدا على الإعلان عن مشروعه المقبل حتى الآن، لكن التقارير أشارت إلى انتظاره سيناريو قوي يرضي طموحه.

ومع حالته المزاجية التي ليست على ما يرام، فإن النجم لا يمانع في الظهور في المناسبات العامة، كما أنه نشط على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً، ظهر الممثل في حلقه من الموسم الثالث من Signature Masterclass، وهو إحدى المنصات الفريدة التي تحتفل بقصص النجاح الحقيقية على موقع يوتيوب، في تلك الحلقة كشف نجم “تشيناي اكسبريس” أيضا أنه لم يشاهد أبدا فيلمه الخاص لأول مرة.

شاروخان حقق نقلته الكبيره من الشاشة الصغيرة إلى سينما بوليوود في عام 1992 من خلال إطلاق فيلمه deewana، والذي تألق فيه النجم ريشي كابور والراحلة ديفيا بهاراتي وكان من إخراج راج نوار.

وإذا كان deewana، هو الفيلم الأول لشاروخان فلماذا لم يشاهده، على الرغم من كونه أول ظهور له على الشاشة الكبيرة؟ وكانت أجابته: “إذا لم استمتع بعملية صنع أفلامي، فأنا لا أشاهدها.

على جانب أخر، تناقلت بعض المواقع مؤخراً أنباء عن ما تردد بشأن تخطيط سانجاي ليلا بهنسالي للعمل في فيلم جديد من بطولة سلمان خان وشاروخان، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد الخبر.