شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ يوقع اتفاقيات فنية متنوعة والان مع التفاصيل

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز، إنه وقع اليوم الجمعة، عدة اتفاقيات فنية بحضور عدد من الفنانين والمطربين منهم عمرو دياب ومحمد هنيدى وهانى شاكر ويسرا وعمرو مصطفى.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "تشرفت اليوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في الترفيه في بلدي الثاني مصر ... تشمل المسرحيات والحفلات الغنائية وأنشطة أخرى عديدة