شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان البحر درويش يشعل حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى بالأغانى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان إيمان البحر درويش حفل افتتاح الدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، والمهداه إلى روح الفنان جميل راتب تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائى.

وقدم إيمان البحر درويش، خلال الحفل، عددا من الأغانى المميزة والشهيرة له منها، "محسوبكو منداس"، "أنا طير فى السما"، بالإضافة إلى بعض الأغانى الوطنية على رأسها، "أنا المصرى"، و"بلادى".

وحضر افتتاح المهرجان عدد من نجوم الفن، منهم فاروق الفيشاوى، رغدة، إيمان سركسيان، إلهام شاهين، رجاء الجداوى، هشام سليم، عمرو يوسف وغيرهم.

وقام إيمان البحر درويش بتقبيل رأس الأب بطرس دانيال عقب تكريمه من المركز الكاثوليكى مقدما الشكر له.

وفى نفس السياق، كرّم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ67 الفنانة رغدة، والتى عبرت عن سعادتها بتكريمها فى المركز الكاثوليكى، بجائزة الريادة السينمائية.

وقالت رغدة فى كلمتها: "اتكرمت من المهرجان فى المرة الأولى منذ 25 عاما وكنت حامل، ودخلت إلى القاعة فى وقت متأخر بسبب تعبى وإرهاقى الشديد من الحمل، وفى هذه المرة أنا حامل أيضا.. أشكركم جميعا"، مؤكدة أن هذا المهرجان من المهرجانات المقربة لقلبها.

كما أهدى الفنان أحمد بدير جائزته من مهرجان المركز الكاثوليكى، إلى زوجته التى حضرت معه، معربا عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه شعر أنه قدم شيئا جيدا على مدار مشواره الفنى.

وتضم لجنة التحكيم كلا من النجوم صابرين ومصطفى شعبان وإلهام شاهين ومجدى كامل، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار.



































































































































































































































































































































