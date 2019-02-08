شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إبداع الموسيقار العالمى يانى فى شتاء طنطورة بالسعودية × 5 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الموسيقار اليونانى العالمى، يانى، خلال إحياءه حفلا غنائيا ضخما فى المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافى.

وشاركت فرقة الأوركسترا الخاصة بالموسيقار فى إحياء الحفل المرتقب على مسرح "مرايا" فى مدينة العلا السعودية، ضمن فعاليات المهرجان الجارى الذي يختتم أعماله، فى 9 فبراير الجارى.

وكان الفنان العالمي قد عبر عن فرحته الشديدة بزيارة السعودية وإحيائه حفلا هناك، من خلال فيديو شاركه على صفحته الخاصة على فيسبوك.

كما أشاد ياني بالأهمية التاريخية لمدينة العلا التى يقام فيها المهرجان، وبالمنطقة المتواجدة فيها، التي تحمل حضارة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يحيى يانى حفلا آخر فى الإمارات بمناسبة عيد الحب، بعد حفل السعودية، وذلك قبل أن يتوجه إلى باكستان.