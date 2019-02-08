شكرا لقرائتكم خبر عن "سليم الأنصارى" يظهر لجميلة عوض فى أحلامها بسبب رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان أمير كرارة كضيف شرف خلال أحداث فيلم "سبع البرمبة" للنجم رامز جلال والفنانة الشابة جميلة عوض، حيث يظهر بشخصية "سليم الأنصارى" الذى جسدها فى مسلسل "كلبش" خلال أحداث الفيلم بعدما تحلم زوجة رامز "جميلة عوض" بأنها مع "سليم الأنصارى"، حيث تعانى من انفصام فى الشخصية وتورط زوجها فى كثير من المواقف الطريفة والكوميدية.

وتشاهد جميلة عوض أفلامل سينمائية أو مسلسلات وتتخيل نفسها مع بطل العمل، ومن هنا تبدأ بالانفصام، وهذه الشخصية تذكرنا وتعود بالأذهان إلى فيلم "عفريت مراتي"، التى مرت بطلته شادية بمواقف مشابهة على مدار الأحداث.

ويجسد رامز جلال ضمن أحداث الفيلم شخصية "مهندس معمارى"، ينتحل شخصية ضابط شرطة، للوصول إلى الفتاة التى يحبها وذلك فى إطار كوميدي، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.