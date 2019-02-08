رولا بقسماتي: معجبة بأداء نادين ن. نجيم

كشفت الاعلامية والممثلة رولا بقسماتي لبرنامج ”عالموجة سوا” عبر صوت لبنان100.5 مع اندريه داغر وسميرة قصابلي منير عن مسلسل جديد ستشارك فيه، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، دون الدخول بالمزيد من التفاصيل “لاني ما بعرف اذا فيني احكي اكتر عنه”.

رولا التي تميزت بعفويتها، سواء من خلال التقديم او التمثيل، تحدثت عن الشاشتين الفضية والذهبية، عن فيلم “خبصة” وعن فرحتها بنجاحه محليا وعالميا من خلال مشاركته في مهرجان بوركسيل، والمسرحية الجديدة “64” التي تقدمها حاليا على مسرح دوار الشمس مع استاذ التمثيل كميل سلامة فقالت :”لي الشرف بالوقوف امام استاذ كبير بحجم كميل سلامة”.

تحدثت رولا بقسماتي خلال الحلقة عن شغفها بالتمثيل، مثنية على مسيرة نادين نسيب نجيم “احب كيف كانت بداياتها وكيف طورت مسيرتها والى اين وصلت”، واثنت ايضاًعلى موهبة رودريغ سليمان، مؤكدة انها لا تخطط للغد انما تحاول قدر الامكان الاستمتاع بما تقوم به اليوم من اعمال في هذا المجال.

واعلنت رولا ان فرصتها في التمثيل كانت بدور صغير في “فرصة عيد” مع مروان حداد وهذه الفرصة كانت الشرارة التي دفعتها للمتابعة، وعن تجربتها الثانية “اصحاب 3″ قالت رولا:” الكاراكتير جميل ولكنه لا يشبهني،والحمدالله نجحت في ايصال الشخصية”.

وتحدثت رولى ايضا عن حبها الكبير للاعلام “بحس رح ارجعلو لاني بحبو كثير” واكدت بانها تحب ان تقدم فكرة جديدة، والبرامج التي تجذبها حاليا برنامجي “منا وجر” و”احمر بالخط العريض” واعلنت بانها لا تمانع في دخول الجميلات والوسيمين الى عالم التمثيل او التقديم “بشرط اذا نجحو بيكفو، واذا لا بيكونو جربو”.