حياة الفهد: السوشيال ميديا "وسَّخت" هذا الزمان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانةُ الكويتيةُ حياة الفهد عن انزعاجها الشديد من السوشيال ميديا، معلقةً: "مواقع التواصل هي الي وسّخت الزمن هادا.. لأن مع الأسف في الي يستعملونها لأهداف مادية ويعرضوا أرواحهم للفضايح".

وقالت، في تصريحات تلفزيونية: "أتضايق من السوشيال ميديا وايد.. وسكرت حسابي على "إنستغرام" بسبب شعوري بالملل".

وأضافت: "في فنانات قللن قيمتهن على السوشيال ميديا.. وأنا لما في مرة تكلمت في الناس زعلت مني.. المفروض الفنانة غير الفاشينيستا ما يصير كل شوي تصور وتعمل دعايات لأي مكان أو مطعم".

وأوضحت: "إحنا كنا الأول لما الأقمار الصناعية جات.. في عائلات كانت بتقول ما أبي أحط الأقمار عندي في البيت عشان ما يجذبلي محطات وعيالي يشوفونها.. الحين وين السيطرة والرقابة؟".

وتحدّثت عن تجربتها السينمائية في السعودية، مشيرةً إلى أنها تنتظر عرض الفيلم لكي تراقب ردود الأفعال، ومن بعدها تتخذ قرارًا بخوض تجربة سينمائية في الكويت أم لا.

يُذكر أنّ الخلاف الطويل الذي فرّق بين الفنانة المصرية المُقيمة بالكويت هبة الدري والفنانة الكويتية حياة الفهد انتهى، وذلك بعد ظهورهما معًا لأول مرة بكواليس مسلسل "حدود الشر" الذي يجمعهما بعد سنوات طويلة من القطيعة.