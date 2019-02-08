منى فاروق توجه رسالة لجمهورها بعد القبض عليها في قضية الفيديو الفاضح

ابتعدت الفنانة منى فاروق عن الحديث على حسابها الرسمي الوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ 18 يناير الماضي، عقب إعادة نشر مقطع فيديو فاضح لها الشهر الماضي.

وكتبت "منى"، في آخر منشور لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على انستجرام غير ده، وماليش أي أكونت على فيسبوك أو تويتر"، ونفت علاقتها بأي حسابات أخرى، وأي مواد تنشر عليها، سواء مكتوبة أو مصورة، وأوضحت أن هذا تصريح منها شخصيا.

كانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، إنّ التحقيقات الأوليّة كشفت الاتهامات الموجهة للمثلتين مني فاروق وشيما الحاج، بعد تداول مقطع فيديو لهما وهما يرقصان بملابس داخلية.

وأكّدت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الاتهامات عبارة عن "ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية".

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مطقع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان عاريتين تؤديان حركات راقصة، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".

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