القاهرة - لايف ستايل
طرحت الفنانة رانيا يوسف، الحلقة الثانية من برنامجها الجديد "More about Rania"، الذي تكشف خلاله عن بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وعبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدثت رانيا، خلال الحلقة الثانية، عن تفاصيل جديدة بحياتها اليومية، مشيرة إلى أحد صورها مع ابنتيها "نانسي وياسمين" التي التقطوها قبل خمسة أعوام.
وأكدت رانيا أنها تحب التقاط الصور مع ابنتيها، لكنها تفضل عدم نشرها تجنبًا للحسد أو تعرضهما لأي مشكلة، قائلة: "بخاف عليهم يتحسدوا أو يتعرضوا لمشاكل أو حد يضايقهم".
واعتبرت رانيا أن تربية الأطفال أمر صعب، مؤكدة أنها الوظيفة الأصعب للأم، لكنها تحاول الحفاظ على علاقة الصداقة معهما.
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كانت هذه تفاصيل خبر "رانيا يوسف تؤكد عدم نشرها صور بناتها لخوفها من "الحسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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