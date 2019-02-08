الفنانتان منى وشيما تُعلنان ظهورهما في الفيديو الإباحي

اعترفت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج أمام النيابة العامة، بأنهما اللتان ظهرا في الفيديو الإباحي، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقال إنه مخرج شهير.

وخلال التحقيقات، أكدا أنهما لم يكن يعلمان بأن المخرج يصورهما، وبعدها تفاجئا بانتشار تلك الفيديوهات عبر الإنترنت.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض مساء أمس، على الفنانتين بعد انتشار فيديو إباحي، لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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