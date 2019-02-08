شاهد.. الديفا سميرة سعيد تتألق بفستان أسود قبل حفلها بدبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة سميرة سعيد ، جمهورها بمجموعة من الصور، قبل حفلها فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة. سميرة سعيد سميرة سعيد سميرة سعيد نشرت مجموعة من الصور لها عبر حسابها على "انستجرام" حيث ظهرت بفستان أسود أنيق، ما أثار إعجاب جمهور الديفا. الفنانة سميرة سعيد الفنانة سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد الفنانة المغربية سميرة سعيد الفنانة المغربية سميرة سعيد يذكر أن حفل الفنانة سميرة سعيد ، يقام ضمن فعاليات مهرجان " ضيافة " بأحد الفنادق الكبرى

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