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شاهد.. الديفا سميرة سعيد تتألق بفستان أسود قبل حفلها بدبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة  سميرة سعيد ، جمهورها بمجموعة من الصور، قبل حفلها فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

samirasaid_50274563_1451339921662990_4943554934382400589_nسميرة سعيد

سميرة سعيد نشرت مجموعة من الصور لها عبر حسابها على "انستجرام" حيث ظهرت بفستان أسود أنيق، ما أثار إعجاب جمهور الديفا.

 

samirasaid_50496860_2057559777643962_1499093980445159347_nالفنانة سميرة سعيد

 

samirasaid_50705080_145448476465844_3647404850132805916_n
الديفا سميرة سعيد

 

samirasaid_50773355_136682027366040_7267282173762579326_nالفنانة المغربية سميرة سعيد

 

يذكر أن حفل الفنانة سميرة سعيد ، يقام ضمن فعاليات مهرجان " ضيافة " بأحد الفنادق الكبرى 

 

 

 

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