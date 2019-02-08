شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تصطحب "الملكة" لمستشفى بأكتوبر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة ياسمين عبد العزيز عددا من مشاهد مسلسلها الجديد "الملكة" الذى تخوض به المنافسة فى موسم دراما رمضان المقبل، وتضمن المشاهد زيارة والدتها وتجسدها الفنانة عواطف حلمى داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها وشقيقتها لحادث، ويكون بصحبتها الفنان أحمد صلاح حسنى الذى يقع فى حبها خلال الأحداث رغم أنها متزوجة من الفنان فتحى عبد الوهاب الذى يجسد شخصية ضابط شرطى فى المسلسل، بينما بطلة العمل تعمل مهندسة ديكور وتدخل فى العديد من الصراعات خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

وتبتعد ياسمين هذا العام عن الكوميديا، حيث تظهر فى شخصية مهندسة متزوجة من ضابط شرطة لديها ولد وبنت، وتدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق تتعرض فيه لكثير من المواقف.