شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة مى عز الدين عبر حسابها على "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة مى عز الدين، متابعيها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع "انستجرام".

وحازت الصورة ،على إعجاب متابعى الفنانة مى عز الدين، حيث عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، وحصلت على أكثر من 100 ألف إعجاب فى غضون ساعات.



مى عز الدين

يذكر أن الفنانة مي عز الدين، أعلنت عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، يوم السبت الماضى، ونشرت "صورة من الكلاكيت، عليه تاريخ بدء التصوير ورقم المشهد والحلقة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت مى على الصورة، قائلة: "بسم الله توكلت على الله.. النجاح والتوفيق من عندك يا رب، مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019، انتظروا بإذن الله مفاجآتنا السنة دي".

"البرنسيسة بيسة" من تأليف مصطفى عمر وفاروق، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة مى عز الدين ومحمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.