إيمان البحر درويش مازحا مع هشام سليم: لسه محدش عارف مين فينا ابن ميرفت أمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان إيمان البحر درويش الفنان هشام سليم بعد صعوده على مسرح حفل افتتاح الدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكى، قائلا: "محدش عارف مين ابن ميرفت أمين فى فيلم تزوير فى أوراق رسمية حتى الآن". وتابع خلال كلمته: "أنا شفت الموت بعينى من 10 شهور والأب بطرس دانيال كان بيسأل عليا يوميا". وحضر افتتاح المهرجان عدد من نجوم الفن منهم، فاروق الفيشاوى، رغدة، إيمان سركسيان، إلهام شاهين، رجاء الجداوى، هشام سليم، عمرو يوسف وغيرهم.

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