شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك هستيرى من جمهور شيرين عبد الوهاب بسبب حذائها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت موجة من الضحك الهستيرى لجمهورالمطربة شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها فى مهرجان هلال فبراير، بدولة الكويت، الذى أقيم أمس الخميس، وذلك بسبب مغادرتها المسرح لتغيير حذائها.



شيرين عبد الوهاب

وأظهر فيديو متداول للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهى تقول لجمهورها فورعودتها إلى المسرح: "ما تبقوش بايخين بقى.. ما تضحكوش.. شوفتوا قصرت أد إيه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين كليب "حبه جنة"، والذى حقق حوالى 4.5 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، واستعانت فيه بزوجها المطرب حسام حبيب، وهو من ضمن ألبوم أغانى "نساى" من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم.