شكرا لقرائتكم خبر عن فى 7 أيام أسرة "بورصة مصر" تصور الفيلم بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال فيلم "بورصة مصر" من التصوير بشكل نهائى للفنان علاء مرسى أمس الخميس، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للمخرج أحمد نور، حيث كانت المشاهد الأخيرة من أحداث الفيلم فى حى الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامى، وأحداثه تدور حول يوم واحد.

فيلم "بورصة مصر" يشارك فى بطولته الفنان الكبير حسن حسني، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة.

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسى، كان مسلسل "ربع رومى" مع مصطفى خاطر الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، إدوارد، هالة فاخر، هاجر أحمد، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف تامر إبراهيم وإخراج معتز التونى، وآخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبى"، للمخرج إيهاب راضى وتأليف محمد راضى وشارك فى بطولة العمل شيرى عادل ويسرا اللوزى وإدوارد وإيمان السيد وآخرون من النجوم.