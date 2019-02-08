رامي مالك ونجمة "Game of Thornes" في العشاء السنوي لحفل "البافتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقامت الأكاديمية البريطانية للأفلام والشهيرة بـ"البافتا" حفل عشاءها السنوي هذا العام -أمس الخميس- والتي استضافت خلاله عددًا من نجوم ونجمات هوليوود المرشحين لجوائزها هذا العام قبيل حفل توزيع جوائزها والمقرر إقامته -يوم الأحد الموافق 10 فبراير الجاري، بحضور نخبة من ألمع النجوم، منهم رامي مالك، هيلينا بونهام كارتر، ناتالي دورمر، مارك سترونج، والمخرج الأمريكي، رون هاورد.

وأعلنت "البافتا" البريطانية عن الترشيحات النهائية لقوائمها هذا العام يوم الأربعاء الموافق 9 يناير الماضي، وسط ترشح عدد من الأعمال السينمائية الهامة، منها "BlacKkKlansman"، "Roam" ،"Green Book" ،"The Favourite" و"A Star is Born"، إلى جانب تكريم المونتيرة الأمريكية، ثيلما سكونميكر، بالعضوية الدائمة بحفل توزيع الجوائز وذلك نظراً لمسيرتها السينمائية الضخمة.

وسط توقعات بقرب الممثل الأمريكي، رامي مالك، لاقتناص جائزة البافتا البريطانية كأفضل ممثل في دور رئيسي، عن فيلمه "Bohemian Rhapsody" والذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغني البريطاني الراحل، فريدي ميركوري وفرقته "كوين"، ليقترب رامي من فرصة حصد جائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.