خاص| سحر رامي: كل ما نُقل على لساني بشـأن "كابوريا 2" غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة سحر رامي إن كل ما نُقل على لسانها في وسائل الإعلام بشأن رفضها قيام هيثم أحمد زكي ببطولة فيلم " كابوريا 2" غير صحيح، مشيرة أنها لم تصرح بأي شيء للإعلام في هذا السياق.

وأضافت سحر رامي، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن تقديم أجزاء ثانية من الأعمال الفنية له متطلبات ويجب أن يكون له ضرورة درامية.

وعن مشاركتها في العمل إذا عرض عليها، قالت: "لم يُعرض عليَ أحد شيء، لذا الحديث لن يكون له جدوى".

وأكدت الفنانة سحر رامي أنها لم تتعاقد على أي عمل لرمضان القادم، مشيرة أنها تفاضل بين عدد من الأعمال الفنية لتعود بها إلى الساحة مرة أخرى.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة سحر رامي مشاركتها في مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال وإخراج محمد سلامة.