"البافتا" تستبعد مخرج "Bohemian Rhapsody" بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا) -مساء أمس الخميس- استبعادها للمخرج الأمريكي، براين سنجر، مخرج فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" من ترشيحاتها ضمن قوائم هذا العام، وذلك بعد العديد من الاتهامات الموجهة ضده لتحرشه الجنسي بعدد من الشباب القصر، وهو ما انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع الجوائز يوم الأحد المقبل.

وكان براين سينجر ضمن المرشحين لجائزة "أفضل فيلم بريطاني في العام" إلى جانب المنتجين جراهام كينج، وأنطوني مكارتن، وفي بيان رسمي للبافتا أصدرته -الأربعاء الماضي- والتي أكدت خلاله أنه تم إعلامها بالانتهاكات الجنسية الحاصلة من قبل المخرج الأمريكي، وأن ترشحه استبعد من قوائم الحفل هذا العام.

وعبرت بافتا البريطانية عن استيائها للتهم الموجهة ضد براين سينجر، وأنه سيظل مستبعدًا عن قوائم الحفل إلى أن يتم إثبات عكس هذه الادعاءات وذلك إثر قيام مجلة "Atlantic" الأمريكية بنشر مقال حول اتهام أربعة شباب قصر بالتحرش بهم من قبل المخرج الأمريكي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة ضد المخرج الأمريكي، إلا أن فيلمه "Bohemian Rhapsody" حقق نجاحاً فاق كل التوقعات على المستويين التجاري والنقدي، بإيرادات عالمية تخطت حاجز الـ100 مليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها لأفلام السير الذاتية، إلى جانب فوزه مؤخراً بجائزتي جولدن جلوب "كأفضل ممثل وأفضل فيلم درامي في العام".

يذكر أن حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية سيقام يوم الأحد الموافق 10 فبراير المقبل.