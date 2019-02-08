رفض لقب "الفارس" واختير لبطولة "Lawrence of Arabia".. معلومات عن ألبرت فيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

رحل عن عالمنا، مساء الخميس، النجم البريطاني، ألبرت فيني، عن عمر ناهز الـ82 بعد صراع لم يدم طويلاً مع مرض سرطان الكلي، وذلك بأحد المستشفيات في لندن، وسط وداع نخبة من نجوم وصناع السينما من حول العالم للممثل البريطاني الراحل، والذي اشتهر ببطولته عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الهامة طوال مسيرته.

ولد ألبرت فيني في 9 مايون عام 1936، في مانشستر، إنجلترا، المملكة المتحدة، وبدأ مسيرته بلعب عدد من الأدوار بمسرحيات الأديب العالمي، ويليام شيكسبير، ليقرر الانتقال من المسرح لشاشة السينما من خلال أولي أعماله "The Entertainer" عام 1960، ليصبح ألبرت فيني هو من اكثر النجوم الشباب الصاعدين في السينما العالمية.

وإليكم 10 معلومات عن ألبرت فيني:

1- فاز على جائزة "Laurence Olivier" المسرحية عام 1987 عن مسرحيته "Orphans".

2- تخرج من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما وأصبح أحد أعضائها.

3- تم اختياره بالبداية للمشاركة بأحداث فيلم "Lawrence of Arabia" عام 1962، ولكن رفض الدور في النهاية لطول فترة التصوير وتعارض الفيلم مع عدد من عقوده السينمائية وقتها.

4- تشارك روبرت فيين مع الممثل الأمريكي، مايكل ميدوين، في تأسيس شركة إنتاج سينمائية مسرحية بأسم "Memorial Films" والتي قامت بإنتاج عدد من العروض المسرحية، منها "Charlie Bubbles" عام 1968، و"Gumshoe" عام 1971.

5- كان دائماً ما يفضل روبرت فيني قضاءاً وقتاً خاصاً على حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوية، وفضل السفر في إجازة خلال ترشحه لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عام 1964 والذي فاز بها سيدني بواتيه.

6- رفض روبرت فيني لقب "الفارس" وهو وسام يمنح من الإمبراطورية البريطانية لأجل خدماته في مجال الترفيه.

7- كان روبرت فيني مرشحاً بقوة لتجسيد شخصية جيمس بوند على شاشة السينما إلى أن شارك بها بأحداث فيلم "Skyfall" عام 2012.

8- من كبار مشجعي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

9- من أشهر أعماله السينمائية "Murder in the Orient Express" عام 1974، وفيلم "Erin Brokovich" عام 2000، وفيلم "Big Fish" عام 2003 للمخرج العالمي، تيم بورتن.

10- ترشح ألبرت فيني وفاز بالعديد من الجوائز العالمية، منها ترشحه 9 مرات لجائزة جولدن جلوب وفاز بثلاثة منها، كما فاز بجائزة "إيمي" وحيدة عن مسلسله "The Gathering Storm" عام 2002 كما فاز بجائزة بافتا البريطانية عن نفس المسلسل"، وترشح لـ5 جوائز أوسكار لم يفز بأي منها.