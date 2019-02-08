دينا فؤاد تهنئ المطربة أمينة على ألبوم "اللي راحو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دينا فؤاد المطربة الشعبية أمينة على صدور ألبومها الجديد "اللي راحو"، الذي تم طرحه -أمس الخميس- عبر موقع "يويتوب" ومحطات الراديو.

ونشرت دينا فؤاد البوستر الدعائي للألبوم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة "مبروك حبيبتي وأختي أمينة على الألبوم الجديد، حلو أوي".

وتعاونت أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم محمد رحيم، هاني فاروق، محمد يحيي، ملاك عادل وغيرهم.

ويضم ألبوم "اللي راحو" 10 أغنيات منهم "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، صاحبتي".

يذكر أن أمينة طرحت كليب أغنية "عاش يا وحش" الشهر الماضي عبر حسابها الرسمي بموقع "يوتيوب"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا من الجمهور، والأغنية من إخراج جميل جميل المغازي.