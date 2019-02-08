فنان مصري يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل زواجه السري من منة فضالي

بشكل مفاجئ ولأسباب لم تتضح بعد، كشف الملحن المصري محمد ضياء الدين، زواجه بشكل سري في العام 2008 من الممثلة المصرية منة فضالي.

وأكد ضياء الدين هذا الأمر بشكل قاطع، لافتاً إلى أن مدة الزواج لم تتعدَ العام.

ونفى الشائعات التي أطلقتها فضالي بأنها انفصلت عن زوجها، دون أن تذكر اسمه، لأنه كان يتعمد ضربها وتعنيفها باستمرار، مؤكداً أن لديه إثباتات لما يقول من خلال الكثير من المحادثات التي جرت بينهما.

وأكد أنه تزوّج من فضالي بموجب عقد و2 شهود، لأنه يرفض أي علاقة محرمة وخارج إطار الزواج الشرعي، مشيراً إلى أنه إنفصل عنها بسبب عدم قدرته على التعايش مع شخصيتها.

وأضاف ضياء الدين أن تصريحات فضالي غير الحقيقية وحملة الشائعات التي أطلقتها ضده، جعلته يخرج عن صمته ويكشف الأمر.

بدورها فضلت فضالي تجاهل هذه التعليقات، واكتفت بتشر مجموعة جديدة من صورها وعلقت عليها بالقول: “سعادتك في يد الله لا يوجد أي صديق يمكن أن يأخذها ولا أي حبيب يمكنه أن يمزقها أو يتحكم بها، أنت لن تخلق من أجلهم”، الأمر الذي اعتبره العديد من متابعيها على انه ردّ غير مباشر لطليقها.